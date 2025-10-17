Africa Global Logistics, TABEF’te Türkiye-Afrika İş Birliğine Destek Verdi

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda gerçekleştirilen forum, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğini daha da güçlendirmeyi amaçladı.

Bu yılki ana teması “Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak” olan forumda; tarım, gıda dönüşümü, madencilik, otomotiv, tekstil, ulaşım, yapay zekâ, savunma sanayi, dijital altyapı ve veri teknolojileri gibi stratejik sektörler masaya yatırıldı.

Afrika’nın en yaygın limancılık ve lojistik ağına sahip olan AGL; gıda, enerji, petrol-gaz ve maden sektörlerine yönelik proje taşımacılığı, gümrükleme ve depolama hizmetleriyle kıtanın sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlıyor. Kapıdan kapıya entegre lojistik çözümleriyle fark yaratan şirket, Afrika içi taşımacılığın yanı sıra kıtayı küresel ticaretle de güçlü bir şekilde buluşturuyor. MSC’nin Bolloré Africa Logistics’i satın almasının ardından faaliyetlerini AGL markası altında sürdüren şirket, genişleyen hizmet ağıyla stratejik sektörlere değer katmaya devam ediyor.

AGL, Türkiye ile Afrika arasındaki hızla gelişen ekonomik ilişkilerin lojistik altyapısını güçlendirmek üzere kıta dışındaki ilk acentesini Türkiye’de açarak Türkiye’nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştu. Türkiye’deki yapılanmasını her geçen gün daha da büyüten AGL, Türkiye’nin Afrika’daki artan yatırımları ve ticaret hacmine paralel olarak etkin ve güvenilir lojistik çözümler sunuyor. AGL Türkiye, yerel uzmanlardan oluşan dinamik ekibiyle, Türk yatırımcılar ve iş dünyasıyla Afrika arasında güçlü bir köprü kuruyor ve Türkiye’nin Afrika’ya açılan lojistik kapısı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

TABEF, kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek yenilikçi Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları kurulmasına ve özel sektörün gelişimine önemli bir zemin hazırladı. AGL güçlü lojistik yapısı, bilgi ve tecrübesi ile katkı sağladığı bu değerli organizasyonda yer almaktan büyük memnuniyet duydu. Şirket, forumda yalnızca mevcut iş birliklerini güçlendirmeyi değil, aynı zamanda Türkiye-Afrika ekonomik ilişkilerinin geleceğine katkı sunmayı da hedefledi.

Uzun vadeli vizyonunun merkezinde Afrika’nın kalkınma sürecine lojistik altyapı ve entegre hizmetleriyle destek olmak bulunan AGL, kıtanın potansiyelini küresel ticaretle daha güçlü bir şekilde buluşturmaya kararlılıkla devam ediyor.