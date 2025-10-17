Akçakoca Açıklarında Balıkçılar Füze Motoru Buldu

Üzerinde patlayıcı madde bulunmadığı belirlenen motor, sahil güvenlik ekiplerince bölge komutanlığına götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Akçakoca açıklarında salyangoz avcılığı yapan balıkçılar, denizde yabancı bir cisim fark etti. Balıkçı Tamer Yiğit, gördükleri cismin şüpheli olması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sahil güvenlik, jandarma ve deniz polisine bildirdiklerini söyledi.

Yiğit, olay anını şöyle anlattı:



Yapılan incelemelerde cismin Ukrayna menşeli füze intikal motoru olduğu, üzerinde patlayıcı madde bulunmadığı tespit edildi. Füze motorunun, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince incelenmek üzere Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na getirildiği öğrenildi.

Yetkililer, incelemelerin ardından motorun İstanbul'a sevk edileceğini bildirdi.

Vira Haber