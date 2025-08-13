Amasra 100 Bininci Kruvaziyer Gemi Yolcusunu Ağırladı

Kruvaziyer yolcu gemisiyle Bartın'ın Amasra ilçesinde adım atan Elena Milovanova, Amasra Belediyesi tarafından coşkuyla karşılandı.

Amasra'yı her hafta ziyaret eden kuruvaziyer yolcu gemisi sabah saat 8.00'da Amasra Büyük Liman'a bu yıl 25'inci kez demir atarken, 995 yolcu ve 449 mürettebatla Amasra'ya 100 bininci yolcusunu ulaştırdı.

Amasra Belediyesi, 100 bininci yolcuya yönelik gerçekleştirdiği karşılaşmada turistler ve vatandaşlara lokma tatlısı ve çay ikramında bulundu. Gemi kaptanlarını karşılayarak Kaptan Yuri Muntin'e plaket takdim eden Başkan Recai Çakır, Sırbistanlı olan 100 bininci yolcu Elena Milonova'ya da el emeği çanta ve şal hediye etti. Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul ise yolcu Milonova'ya çiçeklerden yapılan bir taç takdim etti.

Elena Milonova ise kendisi için sürpriz olduğunu ve çok memnun olduğunu ifade etti.

Beleidye Başkanı Recai Çakır ise, " Astoria Grande'nin Amasra'da 100 bininci yolcusunu ağırladık. Amasra topraklarına ayak basan 100 bininci yolcumuz Elena hanım oldu. Bizde 100 bininci yolcu karşılaşma törenimizi esnaf odamız ile birlikte organize ettik. Hem yolcumuza hem de kaptanımıza hediyelerimizi takdim ettik. Yine yöresel değerlerimizden olan lokma tatlımızı ikram ediyoruz tüm misafirlerinize. İnşallah 100 bininci yolcudan sonra 1 milyonuncu yolcuda da aynı töreni yaparız" diye konuştu.

Bartın'ın yöresel kıyafetlerini giyerek turistleri karşılayan Belediye personeli kadınları turistlere lokma ikramına devam etti.

Vira Haber