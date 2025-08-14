Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı

Zaman zaman hızı saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirleyerek beklemek zorunda kaldı. Kıyıda etkili olan dalgalar, sahile yosun ve çeşitli atıkları sürüklerken, çok sayıda martı da dalgalar arasında kıyıda balık avlama yarışına girdi.

Kentte poyrazın yarın etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Vira Haber