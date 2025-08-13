Bin 924 Yolcu 734 Mürettebatlı Dev Gemi Alanya'ya Demir Attı

Akdeniz'in önemli turizm ilçelerinden Alanya'ya sabah saatlerinde Bahama bandıralı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer gemisi limana ulaştı. Bin 924 yolcu ve 734 mürettebatın bulunduğu gemide yolcuların büyük kısmının İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi. Sabah saat 06:30'da Marmaris'ten gelen kruvaziyer yolcu gemisinin akşam saat 18.00 sıralarında Limassol'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Turistler şehir merkezini gezmek için gemiden inerken, bazısı da tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.

Vira Haber