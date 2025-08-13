Türk Loydu 350 Gemiyi Aştı

Kurumun açıklamasında, Türkiye’nin deniz gücünü güçlendiren birçok önemli platformda görev aldığı belirtildi. Bunlar arasında Muhrip (TF-2000 HSHM), İSTİF sınıfı fırkateynler (5-12), ADA sınıfı korvetler (1-4), Milli Hücumbot, Yeni Nesil Mayın Avlama Gemisi, çeşitli karakol gemileri (YTKB 1-16, ADKG 1-6, SG Kontrol Botları 1-185), çıkarma gemileri (Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, LST, LCT, YLCT), yardımcı sınıf gemiler (Denizde İkmal ve Muharebe Destek Gemisi, Denizaltı Kurtarma Gemisi, Kurtarma Yedekleme Gemileri, eğitim botları, akaryakıt ikmal ve nakliye gemileri, acil müdahale botları, yüzer havuzlar) ve silahlı insansız deniz araçları (ULAQ, MARLIN, SANCAR, SALVO) yer alıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı projelerinin yanı sıra, Türk Loydu’nun özel sektörün uluslararası savunma projelerinde de tercih edilen bir klas kuruluşu olduğu ifade edildi. Katar, Pakistan, Malezya, Ukrayna, Türkmenistan, Nijerya, Bahreyn, Portekiz ve KKTC gibi birçok ülkede eğitim gemileri, hücumbotlar, korvetler, fırkateynler ve çok maksatlı görev gemilerine teknik destek sağlanıyor.

Türk Loydu, hâlihazırda 15 ulusal ve uluslararası askeri geminin klaslama sürecini yürütüyor.

Vira Haber