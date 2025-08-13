Fas Açıklarında Mahsur Kalan Türk Denizcilerden Yardım Çağrısı

Sinop’un Türkeli ilçesi nüfusuna kayıtlı 45 yaşındaki kaptan Ayhan Can, 30 yıllık denizcilik kariyerinde ilk kez böyle bir durum yaşadığını belirterek, geminin bilinmeyen bir nedenle arızalandığını ve haftalardır açık denizde mahsur kaldıklarını söyledi. Can, “Sürüklenmeye devam ediyoruz. Bize ulaşacak yardım elini bekliyoruz” dedi.

Kaptanın ağabeyi Aydın Can ise durumun ciddiyetine dikkat çekerek, “Adamlar korkudan ne yapacaklarını bilmiyor. Psikolojik olarak bitmişler. Hava şartlarının yarın bozulması bekleniyor. Dumanda, siste, yağmurda onları nasıl bulacağız? ‘Ölüyoruz’ diye feryat ediyorlar. Sesimizi kimse duymuyor. Adamlar öldükten sonra mı ulaşacağız? Orada 3 Türk vatandaşı şu anda ölüme gidiyor” ifadelerini kullandı.

Gemideki diğer iki Türk vatandaşının da sağlık durumlarının kritik olduğu belirtilirken, aileler yetkililerden acil müdahale talep ediyor.