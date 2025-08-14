Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği’nden Basın Açıklaması

Açıklama şöyle:

“Alara isimli gemide hayatını kaybeden Güverte Stajyeri Berkan Arslan’a Allah’tan rahmet, Phoenician M gemisi nedeniyle bir süre tutuklu kalan Hırvat Kaptan Marko Bekavac’ın tahliyesi nedeniyle memnuniyet, Arel 7 gemisi kaptanının netleşmemiş bir olay kapsamında yeniden tutuklanması nedeniyle de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Marmara Denizi’nde meydana gelen deniz kazasında kaybolan Halit Yukay’a bir an önce ulaşılması en büyük temennimizdir. Deniz kazalarında adli merciler tarafından olay yeri inceleme ve delil toplama süreçlerinin en ince ayrıntısına kadar titizlikle yürütülmesi, konusunda uzman kişilerin görüşlerinin dikkate alınması büyük önem taşımaktadır.

Kamuoyunun, doğruluğu kesinleşmemiş bilgiler yerine adalet sisteminin işleyişine güvenmesi, masumiyet karinesine riayet etmesi gerekir. Denizcilik ile ilgili davalarda, denizcilik konusunda uzman avukatlar ile çalışılması, dava süreçlerinin deniz ihtisas mahkemelerinde görülmesi sağlanmalıdır. Bu mahkemeler yalnızca ticaret mahkemeleriyle sınırlı kalmamalı, ceza ve iş hukuku alanlarında da oluşturulmalıdır.”