Sinoplu Kaptan Ayhan Can'dan İyi Haber

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş'in yaklaşık bir haftadır yaptığı görüşme ve yürüttüğü girişimler sonucunda, Fas açıklarındaki Sea Seal adlı gemide mahsur kalan ve bir ayı aşkın süredir kurtarılmayı bekleyen Sinoplu Gemi Kaptanı Ayhan Can ve beraberindeki mürettebat, gönderilen kurtarma botu ile gemiden alınarak Fas Dakha Limanı'na götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aylar sonra ilk kez karaya ayak basmanın sevincini yaşayan Kaptan Ayhan Can ve mürettebat ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş'i arayarak kaptan ve mürettebatın durumları hakkında bilgi verdi.

Kaptan ve mürettebatın, en kısa sürede ülkelerine dönmeleri bekleniyor.

