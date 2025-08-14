QTerminals Antalya’dan Balıkçı Barınağı Temizliğine Destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Konyaaltı Su Sporları Derneği’nin gönüllü dalgıçlarıyla gerçekleştirilen etkinliğe QTerminals Antalya sponsor oldu.

Denizde biriken plastik, metal, cam ve diğer atıklar çıkarılarak geri dönüşüme kazandırıldı. Etkinlik, hem deniz canlılarının yaşam alanlarının korunması hem de çevre bilincinin artırılması açısından önemli bir rol üstlendi ve Antalya’nın temiz ve canlı bir deniz geleceği için atılmış anlamlı bir adım olarak kayıtlara geçti.

QTerminals Antalya, deniz ekosistemini korumaya yönelik projelere desteğini sürdürerek Doğu Akdeniz’de çevre dostu liman işletmeciliğinin öncüsü olmayı hedefliyor.

Vira Haber