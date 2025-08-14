Akçakoca'da Denize Girmek Yasaklandı
Düzce’de olumsuz hava ve deniz şartları sebebi ile denize girilmemesi yönünde karar alındı.
A+A-
Akçakoca Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 14 Ağustos 2025 günü saat 13:45’dan itibaren ilçe genelindeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi gerektiği bildirildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kaymakamlığımızca 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:45 itibariyle Akçakoca ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz" denildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 60 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.