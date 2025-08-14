Kırklareli Valiliğinden Fırtına Uyarısı

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz’e kıyısı bulunan Demirköy ilçesine bağlı İğneada, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde ve denizde 14 - 16 Ağustos tarihlerinde şiddetli rüzgar ile fırtına uyarısında bulundu.

Sahil kesiminde yaşayan vatandaşlar ile balıkçılara dikkatli olmaları çağrısında bulunulan açıklamada fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara ve muhtemel risklere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

