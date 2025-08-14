Kandıra'da 5 Plaj Dışında Deniz Yasağı

İstanbul28 °C

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle perşembe ve cuma günleri Kandıra ilçemizde bulunan Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço (Kadınlar Plajı) dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın belirtilen alanda duba ve mantarlar içerisinde denize girmeleri, diğer alanlarda denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.

