Batı Karadeniz'de Fırtına Uyarısı Yapıldı

Yapılan uyarıda; "Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın) rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Cuma günü (15 Ağustos 2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

Fırtınanın; 14 Ağustos 2025 saat 11:00 ile 15 Ağustos 2025 saat 23:59 arasında etkili olması bekleniyor.

Vira Haber