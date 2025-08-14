Karadeniz’e Kalkan ve Mersin Balığı Bıraktılar

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, SUMAE'yi ziyaret ederek Enstitü Müdürü Dr. Nazlı Kasapoğlu ve çalışma ekibiyle bir araya geldi. Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası ile yetiştiricilik tesislerini yerinde inceleyen Koç, özellikle nesli tehlike altındaki türlerin korunması ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesine yönelik çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Koç, enstitünün 20 yılı aşkın süredir sürdürdüğü balıklandırma faaliyetlerine katılarak, doğal ortamlarında titizlikle yetiştirilen kalkan ve mersin balığı yavrularını markalandırma işlemlerinin ardından Karadeniz’e bıraktı. Her yıl yaklaşık 10 bin yavru balığın denize kazandırıldığını belirten Koç, bu çalışmaların ekosistemin güçlenmesine ve türlerin korunmasına önemli katkı sunduğunu vurguladı.

SUMAE’nin Çevre ve Kaynak Yönetimi Bölümü tarafından 35 yılı aşkın süredir yürütülen Deniz İzleme Programı hakkında bilgi alan Koç, Karadeniz’in su kalitesi, kirlilik düzeyi, ekosistem sağlığı ve biyoçeşitlilik durumuna ilişkin toplanan uzun dönemli verilerin önemine dikkat çekti.



Vira Haber