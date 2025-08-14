Kandıra'da "Vira Bismillah" Coşkusu

Büyükşehir Belediyesi ile Kandıra Bağırganlı Mahallesi Merkez ve Sahilleri Koruma ve Güzelleştirme Derneği işbirliğinde, yarın küçük balıkçılar için sona erecek palamut avı yasağı öncesi festival düzenlendi. Büyükşehir Mehteran Takımı'nın konseriyle başlayan festivale katılan Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada balıkçıların zor şartlarda çalıştığını belirterek, yeni av sezonunun bereketli geçmesini diledi.

"Var gücümüzle çalışacağız"



"Balıkçılığın burada ayakta durması gerekiyordu"

Büyükakın, 2021'de Bağırganlı Limanı'nda çıkan yangın sonrası balıkçıların talebiyle bölgeye bir buz hane (soğuk hava deposu) inşa ettiklerini hatırlatarak, "Balıkçılığın burada ayakta durması gerekiyordu. Yaptık ve memnun olduklarını ifade ettiler. Biz de mutlu olduk çünkü devlet ve belediye insanlar için vardır" ifadelerini kullandı.

Törende, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç ve Dernek Başkanı Cem Özcan da yaptıkları konuşmalarda, Başkan Büyükakın'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kandıra Müftüsü Adem Gülmek'in yaptırdığı dua ile balıkçı teknesine binen Büyükakın ve beraberindekiler, Karadeniz'e açılarak yeni sezonu karşıladı. Büyükakın, gezi sırasında bir süre teknenin dümenine de geçti.

Vira Haber