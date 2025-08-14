DESAN, Malezya Sahil Güvenlik Gemisinin Kızağa Koyma Törenini Yaptı

2024 yılı sonunda DESAN bünyesine katılan Atlas Tersanesi’nde düzenlenen tören, proje kapsamında 9 Temmuz 2025 tarihinde yapılan sac kesimi sonrası ulaşılan ikinci büyük aşama oldu. Törene, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı Teknik Başkanı First Admiral Maritime Mohd Rizal Bin Hishamuddin ve Proje Direktörü Albay Mohammad Nasir bin Man katıldı.

DESAN tarafından Türkiye’de inşa edilmekte olan 99 metre uzunluğundaki gemi, 24 ay içerisinde tamamlanarak 20 Mart 2027 tarihinde Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edilecek. Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki en büyük platform olacak gemi, açık denizlerde deniz güvenliği, sınır aşan suçlarla mücadele, kaçakçılık ve yasadışı balıkçılıkla mücadele gibi alanlarda kritik bir rol oynayacak. ASELSAN ve HAVELSAN gibi Türk savunma sanayinin öncü firmalarının da katkılarıyla, en gelişmiş silah, elektronik ve muhabere sistemlerinin entegrasyonu ile dikey iniş-kalkış yapabilen insansız hava araçları, bu projeyi daha da önemli kılıyor.

DESAN Kaptanoğlu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2027 yılında Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine girmek üzere inşasına devam ettiğimiz projemizde, kızağa koyma ve blok birleştirme aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Sözleşmenin 20 Mayıs 2025 tarihinde imzalanmış olduğu düşünüldüğünde, gelinen nokta önemli bir başarı. Bu başarı, projede görev alan tüm çalışma arkadaşlarımdan iş ortaklarımıza kadar projeye katkı sunan herkesin üstün gayreti, profesyonelliği, özverisi ve iş birliğinin bir sonucu.

Artık bizim için bir gelenek haline gelen ve daha önce Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde olduğu gibi, gemi teslimini zamanından önce ve eksiksiz olarak inşallah bu projede de gerçekleştireceğiz.

Bugün kızağa konan ve inşası devam eden geminin çelik blokları, yalnızca Malezya’nın deniz güvenliğini sağlayacak ve ülkenin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak üzere uzun yıllar hizmet verecek bir platformun omurgasını değil; aynı zamanda Türkiye ile Malezya arasındaki stratejik ortaklığın ve iş birliğini geliştirme kararlılığının da temel taşları olacaktır.”

Kızağa Koyma ve Blok Birleştirme Töreni Nedir?

Kızağa koyma ve blok birleştirme işlemleri, geminin ana iskeletinin şekillendiği, üretimin bir sonraki aşamaya geçtiği sembolik anlar olarak kabul edilir. Kızağa koyma sürecinde geminin ana iskeleti, tersane kızağına yerleştirilerek şekillendirilir. Blok birleştirme sürecinde ise, geminin ana gövdesinin farklı parçaları bir araya getirilir.

DESAN Tersanesi (DESAN Shipyard) Hakkında:

Türkiye’nin en modern tersanelerinden biri olan DESAN Tersanesi, İstanbul Tuzla’da faaliyet göstermektedir. Yeni inşa için kullanılmakta olan kapalı alanında toplam 340 tonluk kaldırma gücü kapasitesine sahip olan DESAN Tersanesi, bu açıdan Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde ilk sırada yer almaktadır. Ticari gemilerin inşasında ve onarımında dünyaca ünlü şirketlerin çözüm ortağı olan Desan Tersanesi, askeri gemilerin yeni inşa, modernizasyon, bakım ve onarım alanlarında da hizmet vermektedir. DESAN Tersanesi, gerek milli gerekse NATO ülkeleri dâhil yabancı askeri gemilerin inşası, onarımı, bakımı ve modernizasyonunu yapmak için gereken tüm izin/onay/sertifika ve kapasiteye sahiptir. DESAN Tersanesi, 17 Aralık 2024 tarihinde 48 bin metrekarelik üretim alanı ve yıllık 30 bin DWT’lik gemi üretim kapasitesine sahip olan Atlas Tersanesini bünyesine katmıştır.

