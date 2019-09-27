Amazon Resifi’ne ilk insan dalışı

Fransız Guyanası ile Brezilya'nın Maranhao şehri arasındaki bölgeye yayılan 9 bin 500 kilometrekarelik Amazon Resifi yaklaşık üç sene önce keşfedildi. Çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan ve biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir bölge konumunda olan Amazon Resifi'ne Greenpeace dalışçıları bölgeye ilk insan dalışını gerçekleştirdi.

BP gibi petrol şirketleri ve Brezilya hükümetinin bu bölgeyi petrol arama faaliyetlerine açmak istediğini belirten Greenpeace yetkilileri, bunun resifin sonu olabileceği görüşünü paylaştı.

Yetkililerin Brezilya Ulusal Petrol Ajansı’na (ANP) dayandırdığı bilgilere göre Amazon Resifi’nin yakınındaki deniz tabanında 14 milyon varil petrol bulunuyor. Bu da 5.2 gigaton karbondioksite denk.

Greenpeace Brezilya’nın analizi, bölgedeki tüm petrol rezervleri yakıldığı takdirde bunun Amazon yağmur ormanlarındaki sekiz yıllık ormansızlaşmaya denk düşeceğini ortaya koyuyor.

Okyanusların üçte biri koruma altına alınmalı

Greenpeace yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre okyanuslar iklim değişikliği, aşırı avlanma, derin deniz madenciliği, petrol çalışmaları ve plastik kirliliği nedeniyle tarihte hiç olmadığı kadar büyük bir tehlike altında. Bilim insanları sucul yaşamı korumak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 2030 yılına kadar okyanusların en az üçte birinin okyanus koruma alanları kapsamına alınması gerektiğini söylüyor.

Rosenfeld: Yaşamla dolu ve biyoçeşitlilik zengini

Amazon Resifi'ne yapılan ilk insan dalışını başarıyla tamamlayan ekipte yer alan dalgıç ve fotoğrafçı Alexis Rosenfeld konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bu dalışlar bilhassa zorlu. Suda Amazon nehrinden gelen yoğun miktarda tortu bulunuyor, akıntılar çok sert. Bu yüzden dibe inerken neredeyse gözükmüyorduk. Ama Amazon Resifi'ni görmek buna değerdi. Yaşamla dolu, biyoçeşitlilik zengini bu resif insanlar tarafından ilk kez görüntüledi ve gizemi yeni yeni çözülüyor."

Ataş: Brezilya hükümeti petrol sondajına açmak isteniyor

Greenpeace Akdeniz Okyanuslar Proje Sorumlusu Nihan Temiz Ataş ise konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Amazon Resifleri imkansızın gerçeğe dönüştüğü, 200 metre derinliğe kadar resiflerin büyüyebildiği bir alan. Ancak içinde güzelliği barındıran bu bölge Brezilya hükümeti tarafından petrol sondajına açılmak isteniyor. Eğer bu gerçekleşirse dünyanın en kritik ekosistemlerini oluşturan en büyük mangrovlar, balina ve kaplumbağa türleri yıkıcı etkilere maruz kalacak. Okyanuslar iklim kriziyle mücadele en büyük savunma mekanizmalarından biri ve daha fazla petrol sondajı demek, iklim krizinin daha da derinleşmesi demek. Bu yüzden okyanusların en az yüzde 30’unda koruma alanı oluşturacak güçlü bir Küresel Okyanus Anlaşması oluşturulmasına ihtiyaç var.”

Vira Haber