American Hospital The Bodrum Cup’ta bu yıl rota yangın bölgeleri

Akdeniz’in en büyük yelken festivali olan The Bodrum Cup, American Hospital isim sponsorluğu ve Bitci ana sponsorluğunda 33. yılında da mücadele dolu yarışlar, dostlukları pekiştiren konserler ve etkinliklerle 18 – 23 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Yarışlarda, yarışmacılar ve yelken meraklıları yangında zarar gören bölgelerden oluşturduğu rotasında çeşitli etkinlikler düzenleyerek yangınlardan olumsuz etkilenen işletmelere destek olacak; yangının söndürülmesinde emeği geçen kahramanlar için saygı gösterisinde bulunacak. Açılış ve kampanya töreni 18 Ekim’de gerçekleşecek, 19 Ekim günü başlayacak yarışlar 23 Ekim’de sona erecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın moderatörlüğünde yapılan toplantıda, yerel kurum temsilcileri 18-23 Ekim tarihleri arasından gerçekleşecek etkinlikler çerçevesinde çeşitli katkılar sunacaklarını paylaştı.

'AMERICAN HOSPITAL THE BODRUM CUP BU YIL ÇOK ÖNEMLİ BİR MİSYON ÜSTLENİYOR'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplantının başlangıcında bu yılki yarışlara dair görüşlerini şöyle aktardı: “American Hospital The Bodrum Cup’ın geçen yıl pandemi nedeniyle verilen aradan sonra tekrar hayata geçiyor olması, hepimiz için bir umut. Son dönemde yaşadığımız afetlerden dolayı toplumda karamsarlık söz konusu. Umutları canlı tutmak için bu tür faaliyetler ve benzeri çalışmalar çok önemli. American Hospital The Bodrum Cup komitesinin bu seneki hedefi yangın bölgesine dikkat çekmek. Kissebükü, Mazı, Çökertme bölgelerinde bütün deniz ve yarış tutkunları ile birlikte olacağız. O yüzden bu seneki anlamlı organizasyon için American Hospital The Bodrum Cup komitesine ve destek veren herkese teşekkür ederim. Yangın nedeniyle bölge ekonomisi büyük zarar gördü. Özellikle turizm, Bodrum genelinde bir travma yaşadı. Rezervasyon iptallerimiz oldu, Bodrum’da tatilini yapmakta olan insanlar geri döndü. Tekrar bölgeye dikkat çekecek etkinliklere ihtiyacımız var. American Hospital The Bodrum Cup bu sene Çökertme’ye kadar giden parkuruyla çok önemli bir misyon üstlenmiş olacak.’’

'YELKEN YARIŞI OLMANIN ÖTESİNDE BİR MİSYON'

American Hospital The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal; “American Hospital The Bodrum Cup sadece Muğla’nın değil Türkiye’nin de en büyük festivallerinden biri haline geldi. American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışı olmanın üstünde bir misyon üstlenmiş durumda. Bunu sağlayan 75 kişilik bir organizasyon komitemiz var. Tamamen Bodrum’a değer katan ve gönüllü çalışan iş insanlarından oluşuyor. Yelken yarışı uluslararası standartlarda kendini geliştirirken bölgenin tanıtımıyla ilgili de önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu organizasyonu hep birlikte daha iyiye götürmenin sadece Muğla için değil ülkemiz için de büyük yarar sağladığı kanaatindeyiz. Başkanımızdan rica ederek kurumlarla bir koordinasyon toplantısı yapmak, American Hospital The Bodrum Cup’ı daha entegre bir organizasyon haline getirmek istedik’’ diye konuştu.

'YANGINDA GÖSTERİLEN DAYANIŞMANIN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ'

Uysal, organizasyonun 33. yılında yangın bölgesinde gerçekleştirilmesine değinerek sözlerine devam etti: “Yangın bölgesinde tüm yerel kurumlarımızın ne kadar büyük çaba gösterdiğine hepimiz tanık olduk. Orada isimsiz kahramanlar diyebileceğimiz bir operasyon oldu. Türkiye’nin aynı anda birçok yerinde yangınlar yaşandı ve birçok yerde olduğu gibi burada da inanılmaz bir gayret vardı, insanlar kurumlarla bir olarak çok güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Biz de bu dayanışmayı devam ettirmek istiyoruz. Yangın sırasında fiziki olarak destekte bulunan herkesle tek tek el sıkışmak ve gözlerinin içine bakarak teşekkür etmek istiyoruz.”

Bu yıl 33. American Hospital The Bodrum Cup, yangında zarar görmüş bölgelerden oluşturduğu rotasında çeşitli etkinlikler ile bölgede ekonomik olarak zarar görmüş işletmelere destek olacak. Böylece yangının söndürülmesinde emeği geçen kahramanlara da saygı duruşunda bulunacak. COVID-19 sebebiyle gerekli tüm tedbirlerin alınarak yapılacağı organizasyonda American Hospital The Bodrum Cup ailesi, sevdalıları ile özlem giderecek.

'GENÇ NESİLLERİ YELKENE ALIŞTIRDIK'

Süleyman Uysal’ın konuşmasının ardından American Hospital The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras söz aldı. Aras, “Bilinen tarihimizde Bodrum’da tekne yapımı ve deniz ticareti vardı. Zaman içerisinde teknoloji değişti, gelişti. American Hospital The Bodrum Cup yarışı, bütün bu değişen teknolojilerin tekne yapımına uyum sağlayacağı bir laboratuvar oldu. Yeni gelişen teknolojiyle yelkencilik de farklı bir noktaya geldi. Gençleri yetiştirmemiz gerekiyordu; çünkü Bodrum’da deniz ticareti yapıyoruz. İşte American Hospital The Bodrum Cup burada devreye girdi. Genç nesili yelkene alıştırdık. Bilenlerle öğrenmek isteyen gençleri bir araya getirdik. Artık çevremizde gurur duyduğumuz pek çok kaptanımız ve gemicimiz var. Amacımız sadece yarış yapmak değil doğayı ve denizi sevmeyi, korumayı öğretmek. Bu yıl da yangın yaraları sarılırken örnek olacak bir organizasyonu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.” dedi.

İl müdürleri, STK başkanları ve çeşitli kurumlardan katılımcıların yer aldığı toplantı, American Hospital The Bodrum Cup’a dair katkı sunabilecek ve destek sağlayabilecek öneriler alınarak sonlandırıldı. 33. yılında yangınla mücadele verenlere atfedilecek yarışlar, geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle sağlık çalışanlarına adanmıştı.

