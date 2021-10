Kınay çalışanları, 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı

‘Başarının Sırrı Sensin’ temalı gece, Türkiye’nin ünlü simalarından Asuman Krause’nin sunumu doğrultusunda Kınay’ın 75 yılını anlatan belgeselin izlenmesiyle başladı.

“Gelecek yolundaki güçler, siz çalışanlarımızsınız”

Gecenin ilk konuşmasını Kınay Yönetim Kurulu Başkanı Sina Kınay yaptı. Sina Kınay, konuşmasında; “Kınay’ı her birimiz için artık bir aile olarak biliyorum. Bu ailede sadece başarının değil, geleceğin sırrı da sizsiniz. Bugüne birlikte geldiğimiz gibi bugünden yarına da yine birlikte sizlerin inancı, umudu ve gücü ile gideceğiz. Zaman, teknoloji, her şey bu kadar hızlı akarken biz de sizlerle yarının öncüleri ve yarını bugünden görenler olarak, yarına birlikte hazırlanan bir Kınay olarak yürüyeceğiz. Kalbimizle, aklımızı teknolojik ve dijital bir yarına hazırlayacağız. Biz, takip edilen yer olup hep ilk, hep en önce ve hep yarına hazır olacağız. Bunun için çalışıyoruz, bunun için çalışacağız. Biz, gelecek derken geleceğe gidilen yolun el ele, kol kola ve omuz omuza olduğunu biliyoruz. O yolda başarının sırrı yani arkasındaki o büyük güç, sizlersiniz. Birlikte yürüdüğümüz her yolda istediğimiz her şeye birlikte ulaşmamız mümkün. Çünkü biz, insan için anlam yüklü geleceği bugünden kurmak için varız.” dedi.

“Başarının sırrı çalışanlarımız”

Kınay Taşımacılık ve Lojistik İcra Kurulu Başkanı Barış Dillioğlu da konuşmasında; “İlk günden bu yana, Bandırma’da bir gemiye bakıp, geleceği gördüğümüz andan itibaren bu anlayışımız hiç değişmedi. Önce insanların grubu olduk, sonra gemilerin, teknolojinin, lojistiğin… Kınay nedir diye sorsanız, sizsiniz Kınay, biz Kınay’da biriz derim. Tüm bu mücadelenin ve başarının sırrı nedir diye sorarsanız cevap yine sizsiniz… Tam da bu yüzden 75. yılımızda çalışanlarımız için “Başarının Sırrı Sensin” diyoruz. Bu grup her birinizden bir şeyler öğrenerek kendini yeniden şekillendirir, her birinizin ellerinde yenilikler oluşturur. İşin sırrı birlikte baktığımız gelecekte yatıyor. Bizim en önemli değerimiz, siz değerli çalışanlarımız. Çünkü bugüne sizlerle geldik, şimdi önümüzde yarınlar var. Yeni ufuklara açılmaya yine sizlerle başlıyoruz” dedi.

“Başarı öyküsü sizlersiniz”

A. Rıza Kınay Vapur Acenteliği Genel Müdürü Derya Güçlük de konuşmasında şu başlıklara değindi: “A. Rıza Kınay Vapur Acenteliği’nin tek bir öyküsü var; o da başarı, özgüven, söz ve sözünü yerine getirebilmesi… Kınay çatısı altında 28 yıldır görev yapıyorum, sizler bu öykünün başarı faktörüsünüz. Eğer bir başarı hikâyesi arıyorsanız kendinize bakmanızı öneriyorum.”

Konuşmaların ardından çalışanlar arasında bir çekiliş gerçekleşti ve kazananlara hediyeleri takdim edildi. Gecede sahneye Yol Project çıkarken konserin ardından Erkut Sezer ile DJ Perküsyon Show gerçekleşti.

Vira Haber