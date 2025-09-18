Antalya'da Deniz Gönüllüleri Kıyı Temizliğinde Buluşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TURMEPA iş birliğinde Konyaaltı Varyant Ekdağ 1 No'lu plajda gerçekleştirilecek temizlik etkinliğinde deniz kirliliğine dikkat çekmek ve deniz temizliğinin önemi konusunda bilinç kazandırmak amaçlanıyor. Her yıl Eylül ayının 3'üncü cumartesi günü yapılan farkındalık etkinliğine STK'lar, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Antalyalı gönüllüler katılacak. Etkinlikte 100'den fazla ülkede binlerce gönüllüyle birlikte eş zamanlı temizlik gerçekleştirilecek. Deniz gönüllüleri 20 Eylül Cumartesi saat 10.00'da Konyaaltı varyant Ekdağ 1 No'lu Plaj'da buluşacak.

Atıksız denizler için kamuoyu



Vira Haber