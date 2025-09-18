Antalya'da Deniz Gönüllüleri Kıyı Temizliğinde Buluşacak
Antalya'da deniz gönüllüleri 20 Eylül Cumartesi günü Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde Konyaaltı'nda buluşacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TURMEPA iş birliğinde Konyaaltı Varyant Ekdağ 1 No'lu plajda gerçekleştirilecek temizlik etkinliğinde deniz kirliliğine dikkat çekmek ve deniz temizliğinin önemi konusunda bilinç kazandırmak amaçlanıyor. Her yıl Eylül ayının 3'üncü cumartesi günü yapılan farkındalık etkinliğine STK'lar, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Antalyalı gönüllüler katılacak. Etkinlikte 100'den fazla ülkede binlerce gönüllüyle birlikte eş zamanlı temizlik gerçekleştirilecek. Deniz gönüllüleri 20 Eylül Cumartesi saat 10.00'da Konyaaltı varyant Ekdağ 1 No'lu Plaj'da buluşacak.
Atıksız denizler için kamuoyu
Gönüllülerin desteğiyle toplanan atıklar tür ve kaynaklarına göre kayıt altına alınarak uluslararası çevre organizasyonlarına ve kuruluşlara rapor halinde sunulacak. Rapor, denizlerdeki ve okyanuslardaki kirliliğin kaynakları ve atıkların yıllara göre gösterdiği değişkenliğin saptanmasında bilimsel olarak önemli rol oynuyor. Tüm dünyadan gelen verilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerekli önlemler tespit ediliyor, eylem planlarının oluşturulması sağlanarak atıksız denizler için kamuoyu oluşturuluyor.
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.