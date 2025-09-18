Zonguldak'ta Dalgalar 7 Metrelik Liman Duvarını Aştı

Kentin en işlek noktalarından Liman Caddesi'nde dalga boyu zaman zaman 7 metreyi aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için yayımladığı kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısının ardından Zonguldak'ta deniz kabardı. Özellikle Liman Caddesi boyunca etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.

Sahil bandına vuran ve boyu zaman zaman 7 metreye ulaşan dalgalar, duvarı aşarak liman içine girdi. Bazı balıkçı tekneleri ise şiddetli rüzgar nedeniyle limana demirledi.

