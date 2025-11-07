Antalya'da Denizde Aynı Anda 2 Hortum Oluştu

Olay, saat 11.00 sıralarında Mavikent ve Adrasan mahallerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağmur ve fırtınayla birlikte denizde hortuma oluştu. Hortumlardan birinin denizdeki bir tekneye olan yakınlığı ve büyüklüğü korkuttu. Denizin üzerinde bir süre görünen her iki hortum da karaya çıkmadan etkisini kaybetti.

