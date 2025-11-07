UTİKAD “Türkiye Lojistik Zirvesi”ni İstanbul’da Gerçekleştirdi

Bu yılki teması “Pioneering the Future of Logistics – Lojistiğin Geleceğine Öncülük Etmek” olan zirveye; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Durmuş Ünüvar ve Osman Boyraz, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, DTO Meclis Başkanı ve TİM Lojistik Kurulu Başkanı Başaran Bayrak, UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, FIATA Başkanlık Divanı Üyesi Turgut Erkeskin, FIATA Eski Başkanı Ivan Petrov, Türk Hava Yolları Kargo Pazarlama Başkanı Selçuk Gençaslan, UTİKAD Başkan Yardımcısı ve DTO Yönetim Kurulu Üyesi Barış Dillioğlu ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

“Lojistik, dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin merkezinde yer alıyor”

Açılış konuşmasında söz alan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, lojistiğin artık yalnızca taşımacılıkla sınırlı bir alan olmadığını belirterek, “Günümüz dünyasında lojistik; dijitalleşme, yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve güvenliğin ayrılmaz bir bileşeni haline gelmiştir” dedi.

Kıran, dijital dönüşümün sektör için artık bir seçenek değil, zorunlu bir dönüşüm adımı olduğunu vurguladı. Ayrıca, lojistik sektörünün Türkiye ekonomisinin uluslararası rekabet gücünü artırmada kilit bir rol üstlendiğini ifade etti.

Zirvede, lojistik sektörünün geleceği, yeşil taşımacılık uygulamaları, dijital dönüşüm süreçleri ve yapay zekânın sektöre etkileri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Vira Haber