Prof. Dr. Yücel Odabaşı’nı Saygı ve Sevgiyle Anıyoruz

Onun ismi geçtiğinde, birlikte çalıştığı meslektaşlarının hafızasında bir film şeridi gibi canlanan anılar, hem sektör hem de öğrencileri tarafından duyulan özlemin bir göstergesi… Odabaşı, Türk denizcilik sektörüne yaptığı katkılarla ve uluslararası alandaki önemli çalışmalarıyla daima sevgi ve saygıyla anılmaya devam edecek.

Prof. Dr. Yücel Odabaşı Kimdir?

Yücel Odabaşı, Kuleli Askeri Lisesi’nde öğrenim gördükten sonra 1967 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden başarıyla mezun oldu. Mezuniyetinin ardından aynı yıl İTÜ Gemi İnşaatı 1. Kürsüsü’nde asistan olarak akademik hayata adım attı. “Gemi pervanelerinde kullanılan profillerin kat halindeki sıfır kaldırma açısının tayini” üzerine yaptığı çalışmayla doktora unvanını aldı.

Akademik başarılarıyla kısa sürede dikkat çeken Odabaşı, İskoçya Strathclyde Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Ardından Hollanda Delft Teknik Üniversitesi’nde “Research Fellow” olarak gemi hareketlerinde "nonlineerlik" üzerine araştırmalar yaptı. Bu alanda önemli bilimsel katkılar sunan Odabaşı, "Senior Research" unvanıyla çalıştığı ekipte gemilerin enine stabilitesi üzerine yapılan çalışmaların liderliğini yürüttü.

1974 yılında İTÜ Gemi İnşaatı Fakültesi’ndeki görevine geri dönen Odabaşı, bir süre sonra yeniden Strathclyde Üniversitesi’ndeki araştırmalarına devam etti. 1975 yılında İngiltere’de British Sheap Research Association bünyesinde Hidrodinamik Şefi olarak görev aldı.

Prof. Dr. Odabaşı, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de gemi klaslama ve sertifikasyon alanının en önemli kuruluşlarından biri olan Türk Loydu Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Bu görevden ayrıldıktan sonra İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak sektöre katkı sağlamayı sürdürdü.

Uluslararası alanda da önemli görevlerde bulunan Odabaşı'nın, Britanya ve ABD’de üstlendiği bazı görevlerin askeri gizlilik kapsamında olması nedeniyle detayları kamuoyuna açıklanamamıştır.

Vira Haber