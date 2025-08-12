Arkas Bunker’dan CITROSUCO ve DİTAŞ’a Sürdürülebilir Biyoyakıt Tedarikleri

Toplam 685 tonluk biyoyakıt ikmali, sektörün düşük emisyonlu yakıta geçiş sürecine önemli katkı sağlıyor.

Türkiye’de denizcilik yakıtlarında Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikası (ISCC EU) alan ilk şirket olan Arkas Bunker, çevre dostu yakıt ikmallerine hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’de biyoyakıt ikmaline önemli katkılar sağlayan şirket, daha önce Arkas Line ve Yang Ming gibi dünyanın önde gelen armatörlerine gerçekleştirdiği ikmallerin ardından, İstanbul’da iki yeni Bio24F operasyonunu başarıyla tamamladı.

500 tonluk ikmal Carlos Fischer

26 Temmuz 2025’te gerçekleştirilen ilk operasyonda, CITROSUCO firmasına ait Carlos Fischer isimli gemiye 500 ton Bio24F (%0,1 Kükürt) tipi yakıt ikmali yapıldı. Operasyon, Ulucak isimli barge ile kaptanı Hilmi Türker komutasında sorunsuz şekilde tamamlandı.

T.Adalyn’e 185 ton Bio24F

7 Ağustos 2025’te yapılan ikinci operasyonda ise Koç Holding iştiraki olan DİTAŞ (Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.) filosunda yer alan scrubber kurulumlu T.Adalyn gemisine 185 ton Bio24F (%3.5 Kükürt) ikmali gerçekleştirildi. Bu operasyon, Alsancak 2 barge’ı ve kaptan Recep Kasarcı yönetiminde başarıyla tamamlandı.

Operasyonların başarıyla tamamlanmasının ardından iki geminin kaptanına da Arkas Bunker tarafından özel bir plaket takdim edildi.

Sürdürülebilirlikte lider vizyon

Arkas Bunker, ISCC EU sertifikalı biyoyakıt ikmallerine devam ederek denizcilik sektöründe karbon emisyonlarının azaltılmasına öncülük ediyor. Şirket, B30’a kadar biyobileşen bulunduran ve tüm uluslararası kükürt regülasyonları karşılayan çevre dostu biyoyakıt çözümlerini deniz taşımacılığına sunmaya devam ediyor.