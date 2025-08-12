Bodrum’da bu yıl kruvaziyer turizmi oldukça bereketli geçiyor. Gemi Yanaşma İskelesi’ne bugün 2 gemi birden yanaştı. Fransa bayraklı 102 metre boyundaki "Club Med 2", sabah saatlerinde Yunanistan’ın Santorini Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Gece saatlerinde Kos Limanı’na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak Fransız olmak üzere toplam 296 yolcu, 212 personel bulunuyor.

İlçeye gelen diğer gemi ise Bahamalar bayraklı 293 m metre boyundaki Norwegian Viva. Volos Limanı’ndan Bodrum’a gelen gemi, Kıbrıs’ın Heraklion Limanı’na hareket edecek. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 3 bin 611 yolcu, 1448 personel bulunuyor.

Vira Haber