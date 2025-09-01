Arkas Line, Stevie Ödülleri’nde Bronz Ödülün Sahibi Oldu

2002 yılında kurulan ve iş dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen Stevie International Business Awards, her yıl dünya genelindeki şirketlerin ve profesyonellerin başarılarını ödüllendiriyor. Bu yıl 78 ülkeden 3.800’den fazla başvurunun titizlikle değerlendirildiği organizasyonda, Arkas Line’ın çalışan odaklı projeleri ve kültürel dönüşüm alanındaki çalışmaları jüri tarafından takdir edildi. Şirketin, çalışanlarının gelişimine yönelik yenilikçi uygulamaları ve kapsayıcı iş kültürü oluşturma projeleri, bu ödülün kazanılmasında önemli bir rol oynadı.

Arkas Line, daha önce de Büyük İşverenler için Stevie Ödülleri’nde iki gümüş ödül kazanmıştı. 35 ülkeden farklı sektörlerde binden fazla adayın yarıştığı bu organizasyonda, Arkas Line “Yılın Çalışan İlişkileri Çözüm Sağlayıcısı” kategorisinde gümüş ödüle layık görülürken, Arkas Denizcilik Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Senem Kaçamak Susuzlu “Yılın Kültürel Dönüşüm Lideri” kategorisinde gümüş ödül almıştı. Bu ödüller, şirketin çalışan odaklı yaklaşımını ve kültürel dönüşümdeki katkılarını bir kez daha ortaya koydu.

Arkas Line, 2025 yılında üç uluslararası ödül kazanarak global ölçekteki yerini daha da sağlamlaştırdı. Bu başarılar, yalnızca şirketin değil, aynı zamanda tutku, özveri ve inançla çalışan tüm Arkas Line ekibinin ortak emeğinin bir yansıması oldu. Her bir çalışanın katkısı, bu anlamlı ödüllerin temelini oluşturuyor.

Bu özel başarı, 10 Ekim’de Lizbon’da düzenlenecek ödül töreninde kutlanacak. Arkas Line çalışan odaklı yaklaşımı ve yenilikçi projeleriyle sektöre katkı sağlamaya devam edecek.

Vira Haber