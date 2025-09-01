Türkiye Denizciler Sendikası 42. Yılını Kutladı

Türkiye Denizciler Sendikası, kuruluşunun 42. yılını kutladı. Genel Başkan İrfan Mete, yayımladığı mesajda sendikanın yalnızca bir meslek örgütü değil, deniz emekçilerinin sesi ve güvencesi olduğuna vurgu yaptı.

Mete, sendikanın 42 yıllık tarihinin mücadele, dayanışma ve fedakârlıkla örüldüğünü belirterek, “Birlikte yazdığımız bu tarih, emeğin, alın terinin, denizin tuzlu suyuna karıştığı, direncimizin ve kararlılığımızın simgesidir” dedi.

Kuruluşundan bu yana deniz emekçilerinin haklarını savunmayı sürdürdüklerini ifade eden Mete, “Zaman zaman zorluklarla karşılaştık ancak hiçbir zaman yılmadık. İnsanca çalışma ve yaşama koşulları için mücadelemizden geri adım atmadık” diye konuştu.

Sendikanın geçmişten aldığı güçle geleceğe yürüdüğünü vurgulayan Mete, “Emeğin mücadelesi bitmez. Güvenceli çalışma ve adil ücret almak hâlâ en temel taleplerimizdir” dedi.

42. yıldönümünde en büyük teşekkürü üyelere yaptığını belirten Mete, “Sizlerin birliği, dayanışması ve inancı olmasa bugün 42 yıllık bir çınar gibi dimdik ayakta duramazdık” ifadelerini kullandı.

Mete, Türkiye Denizciler Sendikası’nın emeğin onurunu korumaya devam edeceğini belirterek, “42 yıllık mirasımıza sahip çıkarak, geleceğin daha aydınlık, adil ve eşit olması için omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Vira Haber