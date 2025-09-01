Rekorların Turnuvası Tuna Masters TEOS 10. Yılında

Açık deniz balıkçılığının bütün ustaları bu yıl yine, ilk günden itibaren çok büyük ilgi gören ve Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük turnuvalarından birisine dönüşen StafuPro Tuna Masters TEOS 2025'te dev balıkların peşinde olacak. Turnuvanın başlangıcı öncesinde amatör balıkçılar tarafından az bilinen Teos - Sığacık destinasyonu, Teos Marina ve Tuna Masters Teos turnuvalarının yoğun çabaları sonucunda Türkiye'nin balıkçılık merkezine dönüştü.

Yoğun ilgi gören turnuvaya bu yıl İzmir çevresindeki tüm marinalardan ve uluslararası çapta Kıbrıs'tan gelecek iki teknenin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Yunanistan gibi ülkelerden sporcular da kayıt yaptırdı.

Yıllardır en çok ve en büyük balıkların yakalandığı StafuPro Tuna Masters TEOS 2025'te yarışmaya ek olarak, turnuva sahasında dünya lideri birçok marka da sponsor olarak ürünleri ile yer alacak.



Murat İyriboz: "2015'ten itibaren turnuvalarımızda birçok rekorlar yaşadık"

Turnuvanın programı hakkında açıklama yapan organizatör Murat İyriboz, "2015'te 17 ekibin katılımıyla başlayan StafuPro Tuna Masters TEOS turnuvalarımızda birçok rekorlar yaşadık. Geçen yıl 61 katılımla haftalar öncesinde kayıtlar kapanmıştı. 2017'de Erkut Soyak, Gökhan Çarmıklı, Burhan Çavuşoğlu, Tahir Uğur'dan oluşan Baracuda ekibinin yakaladığı 295 kilo ağırlığındaki bluefin orkinos ile 2021'de "Orki Team" adlı tekne ile turnuvaya katılan Suat Yiğit, Yasin Çinkaya, Tayfun Çetinbay ve A. Oğuzhan Durmaz'dan oluşan takımın yakaladığı 272 cm boyunda ve 74,5 kg ağırlığındaki kılıçbalığı, Türkiye'de düzenlenen turnuvalarda yakalanan en büyük balıklar olarak tarihe geçmişti. Bu yıl da 11 ve 12 Eylül günleri teknelerin varışı ve marinaya yerleşmesiyle brifinglerin ardından 13 - 14 Eylül günleri rekor büyüklükte balıkların peşinde olacağız. Cumartesi günü etkinlik sahası açık olacak ve sponsorlarımız yeni ürünlerini sergileyecek. Pazar günü Happy Hour ve konserlerle renklenecek turnuvada hakem kararlarının açıklanmasından sonra gerçekleşecek ödül törenini gala yemeği takip edecek. Eğlence ise tam gaz devam edecek" dedi.

StafuPro Tuna Masters TEOS 2025'te toplanan puanlar, 18-21 Eylül 2024 tarihinde turnuvanın final ayağı olan Raymarine Tuna Masters Alaçatı 2025 turnuvasında yarışmacılara avantaj sağlayacak.

