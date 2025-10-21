Arkas Turizm’de Güney Afrika Turları Başladı

Arkas Turizm, seçkin seyahat anlayışına yeni bir destinasyon ekliyor: Güney Afrika. Tarihi, kültürü, doğası ve gastronomisiyle dünyanın en büyüleyici coğrafyalarından biri olan bu ülke, artık Arkas Turizm’in özenle tasarlanmış programlarıyla keşfediliyor. İlk turun küratörlüğünü, Afrika’ya olan tutkusu ve 16 yıllık deneyimiyle Candan Varnalı üstleniyor.

Lüks, Doğa ve Gastronomi

Arkas Turizm’in Güney Afrika turları, klasik programların ötesinde; her detayı özenle kurgulanmış bir yolculuk sunuyor. Dört ve beş yıldızlı otellerde ve doğayla iç içe konaklamalar, sanat, kültür ve gastronomiyi bir araya getiriyor. Güney Afrika mutfağı, mevsiminde tarladan ve denizden sofraya gelen malzemeleri ve ustaca kullanılan baharatlarıyla öne çıkıyor; fine dining restoranlarda şarap eşliğinde akşam yemekleri, küçük bohem kafelerde özgün lezzetler, Franschhoek , Stellenbosch ve Cape Town’daki şarap tadımları turun unutulmaz anlarını oluşturuyor.

Candan Varnalı’dan Özel Kürasyon

Yaklaşık 16 yıldır Güney Afrika’ya seyahat eden Varnalı, bu deneyimlerini sınırlı sayıda katılımcıya özel bir tura dönüştürüyor. “Bu tur bir gezi değil; Afrika’yı daha önce keşfetmiş biriyle yaşamak gibi. Bu turda hakikaten görülmesi ve yaşanması gerekeni paylaşacağız. Doğayla bütünleşmeye, doğanın bir parçası olduğumuzu öğrenmeye ve deneyimlemeye; hepimizin aslında bir olduğunu yaşamaya gidiyoruz” diyor Varnalı.

Sınırlı Katılımcı Avantajı

Tur, yalnızca sınırlı sayıda katılımcıya açık. Katılanlar, Afrika’yı bir turist gibi değil, Varnalı’nın yıllara dayanan deneyim süzgecinden ve rehberliğinde yaşayacak; her an kişisel ve özel bir deneyime dönüşüyor.

Programın Öne Çıkan Deneyimleri

Johannesburg: Apartheid Müzesi, Mandela’nın Soweto’daki evi, modern şehir yaşamı ve seçkin restoranlar.

Kruger Milli Parkı: “Big Five” safari deneyimi, gün doğumunda vahşi doğa gözlemleri, lodge konaklamaları ve ateş başında akşam yemekleri.

Cape Town & Masa Dağı: Üç yıldır seyahat severler tarafından dünyanın birinci şehri olmaya layık görülen Cape Town’da etkileyici Peninsula turu, gün batımı keyfi, Bo-Kaap’ın renkli sokakları, sabah kahvaltıları, sahil aktiviteleri ve sanat galerileri ve tabii ki teleferikle çıkılan Masa Dağı’ndan panoramik manzaralar ile iç içe bir şehir deneyimi.

Gastronomi & Şarap Bağları: Mevsiminde tarladan sofraya gelen lezzetler, baharatlarla zenginleşmiş mutfaklar, Franschhoek ve Stellenbosch da La Motte ve Boschendal’da şarap tadımları, Babylonstoren bahçelerinde yürüyüş.

Cape Point & Boulders Beach: Atlas ve Hint Okyanuslarının birleştiği noktada doğa, penguen kolonileri ve sahil kasabalarında gastronomi deneyimi.

Bu tur, Afrika’yı gözle değil, yaşayarak keşfetmek isteyenler için tasarlandı. Her detay, Varnalı’nın yıllara yayılan gözlemleriyle seçildi; lüks, doğa ve gastronomi deneyimi Arkas Turizm ayrıcalığıyla sizi bekliyor.