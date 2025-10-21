Sirena Marine İnovasyonda Da Şampiyonluğa Oynuyor

Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ev sahipliğinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week'in son gününde İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine, ‘İnovasyon Sonuçları’ kategorisinde ikinci olarak, düzenlenen törenle ödülünü aldı. Törende, Sirena Marine ekibinin yanı sıra Sirena Marine CEO’su Çağın Genç ve Sirena Marine CFO’su Neşet Yıldız da yer aldı.

Törende ödülü teslim alan Sirena Marine CEO’su Çağın Genç, “2017 yılında T.C. Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile Ar-Ge Merkezi unvanını alan Orhangazi tesisi ve diğer üretim tesislerimizde inovasyon kapasitemizi her geçen gün daha da artırıyoruz. Türkiye’nin küresel tekne üreticisi olarak dünyanın dört bir yanına tekne ihraç ediyoruz. %100 yerli işçilikle ürettiğimiz teknelerimiz kalitesi, yaratıcılığı ve el işçiliği ile birçok ülkede tekne severlerin ilk tercihlerinden biri. Bu sayede Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın önde gelen pazarlarında Türk işçiliği marka olmuş durumda. Aldığımız bu ödül Ar-Ge ve inovasyon adına yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru olduğunu gösterirken bizi çok daha iyisini yapmak adına cesaretlendiriyor” dedi.

Sirena Marine, üretimini Bursa Orhangazi’de 155 dönümü aşan bir alana yayılmış entegre tesisinde, toplam 1200 çalışan ile yürütüyor. Şirketin ayrıca Tuzla’da da bir üretim hangarı ve Yalova’da da yeni bir üretim tesisi yatırımı bulunuyor. Sirena Marine, üretimin her aşamasını kendi bünyesinde çözümlendiği entegre bir ekosistem içinde yönetiyor; mobilyasından döşemesine kadar her detayı kendi tesislerinde üretiyor.

Türk işçiliği ile dünyanın en iyi tasarımlarını bir araya getiriyor. Mevcut tesislerinde 50’yi aşkın tekneye kadar üretim yapabilme kapasitesine sahip olan ve bugüne kadar 600’den fazla tekne üreten Sirena Marine, üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ediyor. İspanya, İtalya, Fransa gibi birçok Avrupa ülkesinde güçlü satış rakamlarına ulaşan Sirena Marine Amerika’da kendi segmentinde ilk üç arasında yer alıyor.

Tüm başarılarının ve ihracat gücünün arkasında Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımlar yer alan Sirena Marine, geçtiğimiz günlerde Turkishtime Dergisi tarafından yayımlanan 2024 AR-GE 500 Listesi'nde de 279. sırada yer aldı.