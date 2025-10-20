İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. BALIKÇILIK

  3. Elazığ’da Balıkçı 70 Kiloluk Turna Yakaladı
Elazığ’da Balıkçı 70 Kiloluk Turna Yakaladı

Elazığ’da Balıkçı 70 Kiloluk Turna Yakaladı

Elazığ’da profesyonel bir balıkçı, Keban Baraj Gölü’nde 70 kiloluk turna balığı yakaladı.

A+A-

Elazığ’da profesyonel balıkçı Bülent Suna, Keban Baraj gölünde 70 kiloluk bir turna yakaladı. Yakaladığı turnayı kıyıya çıkaran vatandaş daha sonra fotoğrafı çekerek sosyal medyasında paylaştı. Balığın şahsın boyunda olması dikkat çekti.

aw561509-01.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 104 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.