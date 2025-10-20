Elazığ’da Balıkçı 70 Kiloluk Turna Yakaladı
Elazığ’da profesyonel bir balıkçı, Keban Baraj Gölü’nde 70 kiloluk turna balığı yakaladı.
Elazığ’da profesyonel balıkçı Bülent Suna, Keban Baraj gölünde 70 kiloluk bir turna yakaladı. Yakaladığı turnayı kıyıya çıkaran vatandaş daha sonra fotoğrafı çekerek sosyal medyasında paylaştı. Balığın şahsın boyunda olması dikkat çekti.
