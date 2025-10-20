Elazığ’da Balıkçı 70 Kiloluk Turna Yakaladı

Elazığ’da profesyonel balıkçı Bülent Suna, Keban Baraj gölünde 70 kiloluk bir turna yakaladı. Yakaladığı turnayı kıyıya çıkaran vatandaş daha sonra fotoğrafı çekerek sosyal medyasında paylaştı. Balığın şahsın boyunda olması dikkat çekti.

