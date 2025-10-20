Siirt'te Gölet Kurudu, Balıklar Telef Oldu
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Çayırlı Gölü'nün su seviyesinin düşmesiyle binlerce balık telef oldu.
İlçede bulunan Çayırlı Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle binlerce balık telef oldu. Gölette kalan binlerce balık ise çamura saplanarak oksijensiz kaldı ve telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Telef olan ve can çekişen balıklar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.
