Atlas Okyanusu'nda 1,7 Tonluk Kokain Taşıyan Yarı-Denizaltı Ele Geçirildi: 4 Kişi Tutuklandı

Portekizli yetkililer, geçtiğimiz günlerde Atlas Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı. Operasyon kapsamında, 1,7 tondan fazla kokain taşıyan bir yarı-denizaltı ele geçirildi. Yetkililere göre, söz konusu yarı-denizaltı İber Yarımadası'na doğru ilerliyordu.

Polis, operasyon sırasında gözaltına alınan ikisi Ekvadorlu, biri Venezuelalı ve biri Kolombiyalı olmak üzere 4 kişinin dün Azorlar Adası'nda mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandıklarını bildirdi.

"Örgüt tek bir ülkeye bağlı değil"

Portekiz'in uyuşturucu ile mücadele birimi başkanı Vtor Ananias, tutuklanan şahısların farklı uyruklara sahip olmalarının, bağlı oldukları örgütün tek bir ülkeye bağlı olmadığını gösterdiğini söyledi. Vtor Ananias, "Sıcaklık, gemiden çıkan gazlar, yüksek dalgalar ve zor hava şartları arasında, tek bir gün bile gemideki 4 kişi için zorlayıcıdır. 15-20 günün sonunda tek isteğiniz dışarı çıkmaktır" dedi.

Lizbon merkezli Denizcilik Analiz ve Operasyon Merkezi (MAOC), birkaç gün önce "bir suç örgütünün Avrupa'ya gitmek üzere kokain yüklü bir denizaltı göndermekte olduğu" bilgisi alındığını aktardı.

Operasyona ait görüntülerde, polis ve donanmanın gemiyi kuşattığı, ardından borda yaparak Class A sınıfı uyuşturucuyu ele geçirdiği ve mürettebattan 4 kişiyi gözaltına alındığı görüldü.

