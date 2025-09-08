Ayvalık Açıklarında Göçmen Faciası: 5 Ölü, 1 Yaralı, 1 Kayıp
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan sürat botunun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu denize düşen 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kayıp olan 1 kişi için ise havadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen düzensiz göçle mücadele operasyonunda, içerisinde 1 göçmen kaçakçısı organizatör ve 34 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı. Çarpışmanın ardından denize düşen düzensiz göçmenlerden 5'i hayatını kaybetti, 1 göçmenin ise ağır yaralı olarak hastaneye sevki sağlandı. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldı.
