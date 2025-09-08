Yat ve Teknelere ÖTV Düzenlemesi: Oran %0’dan %8’e Yükseltildi
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) listesinde yer alan bazı malların vergi oranları yeniden belirlendi.
Karara göre, gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yolcu ve gezinti gemileri, yatlar, tekneler ile diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları artık ÖTV’ye tabi olacak. Bu taşıtlarda daha önce yüzde 0 olan vergi oranı, yüzde 8 olarak güncellendi.
