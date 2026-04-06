Ayvalık'ta Yeni Nesil Yat Limanı ve Çekek Yeri Projesi Tanıtıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi'nin 150 Evler Mahallesi Çekek Yeri bölgesinde hayata geçirmeyi planladığı "Yat Limanı, Dip Tarama Faaliyeti, Çekek Yeri Revizyonu ve Dolgu Alanı İlavesi Projesi", düzenlenen halk buluşmasında kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantıda, kentin geleceğini doğrudan etkileyecek proje tüm yönleriyle paylaşılırken, katılımcıların görüş ve önerileri de alındı. Ayvalık Belediyesi yetkilileri, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini vurguladı.

Yaklaşık 300 milyon TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında mevcut çekek alanı modernize edilerek yat limanı altyapısıyla güçlendirilecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ayvalık'ta 129 tekne kapasiteli iskele alanı

Dalgakıran, rıhtım ve teknik altyapı yatırımları sayesinde deniz güvenliğinin artırılması ve tekneler için daha korunaklı bir alan oluşturulması hedefleniyor. Bunun yanı sıra proje, yalnızca denizcilik faaliyetleriyle sınırlı kalmayarak sosyal ve ticari alanlarıyla da dikkat çekiyor. Planlanan yeme-içme alanları, sosyal donatılar ve hizmet birimleriyle bölgenin yeni bir cazibe merkezi haline gelmesi öngörülüyor.

Proje kapsamında yürütülecek dip tarama çalışmalarıyla deniz tabanı düzenlenecek, mevcut düzensiz yapılaşmanın planlı bir yapıya kavuşturulması sağlanacak.

Ayvalık Belediyesi yetkilileri, projenin tüm aşamalarında çevresel hassasiyetlerin gözetileceğini ve ilgili mevzuata uygun hareket edileceğini belirtti. Projenin, Ayvalık'ın doğal ve kültürel değerlerini koruyarak sürdürülebilir turizme katkı sunması hedefleniyor.

Kentin denizle olan bağını güçlendirmesi beklenen yatırımın, Ayvalık'ın ekonomik ve turistik gelişimine önemli katkı sağlaması öngörülüyor.

Vira Haber