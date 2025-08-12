Balıkçı Barınağında Dip Temizliği: 2 Ton Çöp Çıkartıldı

32 gönüllü dalgıcın gerçekleştirdiği dip temizliğinde denizden yaklaşık 2 ton çöp çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Konyaaltı Belediyesi, Antalya Konyaaltı Su Sporları Kulübü ve Q Terminals iş birliğinde Antalya'nın farklı noktalarında gerçekleştirilen deniz dip temizliği etkinliğinin 5'incisi, balıkçı barınağında yapıldı. İleri seviye profesyonel 32 dalgıcın gerçekleştirdiği dalışta, kısa sürede denizden 2 ton atık çıkarıldı.

''Vatandaşın katılımı ve bilinçlenmesi önemli''

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım dip temizliğiyle ilgili, "Deniz Çöpleri Eylem Planı kapsamında Antalya'nın çeşitli bölgelerinde deniz dibi temizliği yapıyoruz. Toplamda şu ana kadar 2 ton çöp topladık. Muhtemelen buradan da 1-1.5 ton atık toplarız. 32 tane gönüllü dalgıcımız var. Balıkçı barınağı 2025-2030 yılı Deniz Çöpleri Eylem Planı'nda belirlenmiş yerlerden birisi. Belediyelere çeşitli görevler verildi. Biz bu faaliyetleri paydaşlarla yapmayı düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın katılımı çok önemli. Tek kullanımlık plastiklerle ilgili sıkıntılardan dolayı halkın katılımı ve bilinçlenmesi çok önemli. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kıyı temizliği, deniz temizliği konusunda çok hassas çalışıyoruz. Gerek gemi kaynaklı deniz kirliliği olsun gerek deniz çöpleri olsun 7/24 görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

32 profesyonel dalgıç katıldı

Konyaaltı Su Sporları Kulübü Proje Yönetim Sorumlusu Aylin Tuğ da her sene olduğu gibi bu sene de Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yoğun bir şekilde su altı temizliği çalışması yaptıklarını söyledi. Tuğ, "Dip temizliği sırasında bizim çok görmek istemediğimiz manzaralar oluyor. Klozet, lastik, şişe gibi çöpler çıkıyor. Temizliğe ileri seviye profesyonel 32 dalgıç eşlik ediyor" dedi.

Vira Haber