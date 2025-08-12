Denizli’nin Altın Kulaçı Türkiye Şampiyonu Oldu

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 5-9 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda sporcu Mehmet Sarhanlı, büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcu, 100 metre sırtüstü, 200 metre sırtüstü stillerinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyaların sahibi oldu. Ayrıca 100 metre serbest stilde de Türkiye üçüncülüğü elde ederek başarılarını taçlandırdı.

