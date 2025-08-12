İzmit Körfezi'nde Çamur Gitti, Yerine Deniz Canlıları Geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği, tüm hızıyla ilerliyor. 2. etaba geçilen proje kapsamında bugüne kadar 1.5 milyon metreküpten fazla çamur, İzmit Körfezi'nden çıkarıldı. Bu çalışma ile birlikte su kalitesi arttı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Ayrıca 200’den fazla yapay resif yerleştirildi, balıklar için yeni yuvalar oluşturuldu.

Körfez'de artık yunuslar, vatozlar var



Deniz kendini yeniliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'ni temizlemek için yapılan çalışmaların aslında ne kadar önemli olduğunun yavaş yavaş ortaya çıktığını vurguladı. Özellikle dip çamuru temizliği projesi ile birlikte İzmit Körfezi'nin nefes almaya başladığını hatırlatan Başkan Büyükakın, "Körfez, çamurun ağırlığından kurtuldukça nefes alıyor; derinliklerinde saklı güzellikler yeniden hayat buluyor. Temizledikçe parlayan sular, balıkları, yosunları, her damlasıyla yaşamı geri çağırıyor. Çamurun içinden sıyrılan Körfez nefes alıyor. Biz temizledikçe kendini yeniliyor. Bu dönüşüme, yapay resif çalışmalarımızda eşlik ediyor; deniz altı ekosistemi canlanıyor, balık popülasyonu gün gün artıyor. Körfez her geçen gün yeniden hayat buluyor." dedi.

