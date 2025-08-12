İstanbul28 °C

  3. Karasu'da Balık Ölümleri Korku Saçıyor
Erzurum'un Aşkale ilçesinde ölü balıklar ilçe genelinde korku saçıyor.

Alınan bilgiye göre, Aşkale'nin Küçük Geçit köyü mevkisinde bulunan, HES Baraj göletinde yüzlerce balıkların telef olduğu görüldü. Çevrede piknik yapan ve balık tutmak için gelen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında korktular. Daha önceki yıllarda yine aynı şekilde yaşanan balık ölümlerinin tekrarlanması endişeye yol açtı.

Vira Haber


