TURMEPA ve TUI Care Foundatıon İş Birliği ile Öğrenciler Geleceğini Sahipleniyor

Projede eğitim alan Eko Şampiyonlar Muğla ve İzmir’de eğitim ve etkinliklere katılarak deniz ekosisteminin korunması konusunda farkındalıklarını artırdı.

TURMEPA’nın TUI CARE Foundation iş birliğiyle hayata geçirdiği TUI Junior Academy Türkiye eğitim ve farkındalık projesi ile Türkiye’nin deniz turizminde öncü şehirlerinde maviye duyarlı nesiller yetiştiriliyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen öğretmen ve öğrenci eğitimleri, kültür gezileri ve kıyı temizleme etkinlikleri ile hedef kitlenin Türkiye’nin deniz turizmi ve deniz ekosistemi konusunda farkındalığını artırıldı. 2024-2026 yıllarını kapsayan proje birinci yılında Muğla ve İzmir’de öğrencilerle buluştu.

Muğla ve İzmir’de çevre bilinci yüksek Eko-Şampiyonlar yetiştirmek amacıyla okullar, marinalar ve yelken kulüplerinde gerçekleştirilen hibrit eğitimlerle 3046 ortaokul öğrencisi, deniz ekosistemi ve deniz turizminin korunmasının önemi konusunda farkındalık kazandı. Projede ayrıca 238 öğretmen bu değişimin aktif bir parçası oldu.

Proje kapsamında kaptanlar ve balıkçılarla deniz sürdürülebilirliği üzerine toplantılar yapılarak denizlerin korunmasına yönelik paylaşımda bulunuldu. Muğla’da Eko-Şampiyonlar, Kaunos Antik Kenti’ni, İzmir’de ise Alaçatı Sulak Alanı’nı ziyaret ederek bölgelerindeki tarihi miras ve doğal zenginlikler hakkında bilgi sahibi oldular. Ayrıca, atık su arıtma tesislerini ziyaret ederek, arıtma süreçlerini yerinde gözlemleyip çevresel sürdürülebilirlik hakkında önemli bilgiler edindiler.

Turizm ve Denizcilik Meslek Lisesi öğrencileriyle düzenlenen Eko Kamplarda ise denizlerin ve deniz turizminin sürdürülebilirliği üzerine interaktif tartışmalar gerçekleştirildi. “Senior Eko-Şampiyon” unvanı verilen lise öğrencileri, akranlarına eğitim- ve etkinliklerde mentörlük yaparak, genç katılımcıların denizcilik ve turizm alanlarına dair bilgilerini artırmalarına katkı sağladı.

Fethiye Sarıgerme Halk Plajı ve Çeşme Pırlanta Plajı’nda düzenlenen kıyı temizliği etkinliklerinde ise 78 Eko-Şampiyon, toplam 148 kilogram atık toplayarak denizlere ulaşmasını engelledi.

Eko-Şampiyonlar, denizi, doğayı ve kültürel miraslarını koruma yolunda büyük bir adım attı. Onların attığı her adım, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için umut oluyor.

Vira Haber