Global Ports Holding’in 4 Limanı Dünyanın En Etkileyici Kruvaziyer Limanları Arasında

Yapılan göz takip çalışmasıyla, yolcuların ilk izlenimlerine göre sıralanan en dikkat çekici ve etkileyici limanları arasında, dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding’in (GPH) işlettiği dört liman yer aldı. Listenin zirvesinde Malta’daki Valletta Kruvaziyer Limanı yer alırken, Türkiye’den Ege Port Kuşadası da listede yer buldu.

Seyahat sigortası şirketi AllClear tarafından gerçekleştirilen uluslararası bir araştırma, dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding(GPH) tarafından işletilen Valletta, Nassau, Lizbon ve Ege Port Kuşadası limanlarını, dünyanın en etkileyici 20 kruvaziyer limanı arasında gösterdi. Araştırma kapsamında, kruvaziyer yolcularının gemiden ilk bakışta edindikleri izlenimler göz takip teknolojisiyle analiz edildi. Bu yolla en dikkat çekici limanlar belirlendi.

Yapılan araştırma, 33 limanı, 21 ülkede ve 4 kıtaya yayılan portföyüyle dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan Global Ports Holding’nin sektördeki lider konumunu bir kez daha teyit etti. Listenin zirvesinde yer alan Valletta Kruvaziyer Limanı (Malta), 100 üzerinden 100 tam puanla en dikkat çekici liman olarak belirlendi. Altın rengi surları, tarihi atmosferi ve panoramik liman manzarasıyla Akdeniz’deki en etkileyici kruvaziyer deneyimlerinden birini sunan Valletta, aynı zamanda Akdeniz’de karadan elektrik (OPS) altyapısı sunan ilk liman olarak, Global Ports Holding’in sürdürülebilir ve yenilikçi liman yaklaşımını temsil ediyor.

Küresel portföye sahip

Bahamalar’daki Nassau Kruvaziyer Limanı, küresel sıralamada ilk beş arasında yer aldı. Global Ports Holding portföyüne katıldıktan sonra 300 milyon dolarlık yatırımla kapsamlı bir dönüşüm geçiren Nassau, ziyaretçilerine sunduğu Junkanoo Müzesi, Bahama kültürüne özgü pazar alanı, açık hava amfitiyatrosu, zengin yeme-içme ve alışveriş olanaklarıyla bölgenin en canlı kruvaziyer merkezlerinden biri haline geldi.

Portekiz’in Lizbon Kruvaziyer Limanı da listeye giren bir diğer Global Ports Holding limanı oldu. Gemilerin 25 Nisan Köprüsü’nün altından geçerek şehrin tarihi merkezine doğrudan ulaşabildiği Lizbon Limanı, World Travel Awards tarafından sekiz kez “Avrupa’nın En İyi Kruvaziyer Limanı” seçildi. Modern terminal binası ve mimari tasarımıyla da övgü toplayan liman, yolculara kültürle iç içe bir karşılama deneyimi sunuyor.

Ege Port Kuşadası ise küresel sıralamada 10. sırada yer aldı. Antik Efes kentine açılan kapı olarak bilinen Kuşadası, Doğu Akdeniz’in en yoğun kruvaziyer limanlarından biri. Liman yakın zamanda kapsamlı bir yenilemeden geçerek, güneş enerjisi entegrasyonu da dahil olmak üzere sürdürülebilirlik yatırımlarını hayata geçirdi. Operasyonel verimliliği ve yüksek kaliteli yolcu hizmetleriyle öne çıkıyor.

Global Ports Holding’in Karayipler, Atlantik ve Akdeniz’de yer alan bu dört limanla listede güçlü bir şekilde temsil edilmesi, şirketin çeşitlilik içeren küresel portföyünü, destinasyon geliştirmeye yönelik yatırımlarını ve sürdürülebilir, üst düzey misafir deneyimi sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

