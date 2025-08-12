Barajda Su Seviyesi Düştü, Balıklar Telef Oldu
Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sayburun Mahallesi'nde bulunan sulama barajında su seviyesinin düşmesi balık ölümlerine neden oldu.
A+A-
Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sayburun Mahallesi'nde bulunan sulama barajında su seviyesinin düşmesi balık ölümlerine neden oldu. Su kaynaklarının azalmasıyla baraj tabanında oksijen yetersizliği yaşanırken, çok sayıda balığın kıyıya vurduğu görüldü. Vatandaşlar, hem tarımsal sulama hem de balık popülasyonu için barajdaki su seviyesinin artırılması yönünde yetkililere çağrıda bulundu.
Vira Haber
Bu haber toplam 61 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.