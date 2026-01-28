Bandırma'da Deniz Yüzeyi Kırmızıya Döndü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde arıtılmadan döküldüğü öne sürülen atık su nedeniyle deniz yüzeyi yer yer kırmızıya boyandı.
Bölgede kaydedilen görüntülerde, herhangi bir arıtma işleminden geçirilmediği iddia edilen atıkların borular aracılığıyla doğrudan denize aktığı, bunun da deniz yüzeyinde belirgin bir kirliliğe neden olduğu görüldü. Akan kırmızı maddenin içeriğine ilişkin ise açıklama yapılmadı.
Denizin doğal renginin kısa sürede değişmesi, çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu yönünde değerlendirmelere yol açtı.
