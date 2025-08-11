"Bodrum Koyları 'İstilacı Yat Türü' Tehlikesi Altında"

Bodrum Denizciler Derneği, yasa dışı atık boşaltımı, uzun süreli demirleme ve denetim eksikliği nedeniyle 'istilacı yat türü' olarak nitelendirdiği özel teknelerin, koylardaki yaşamı yok olma noktasına getirdiğini açıkladı.

Dernek Başkanı Tuna Altunkaya, ticari teknelerin günlük ya da haftalık atık teslimi zorunluluğu bulunduğunu ve sıkı şekilde denetlendiğini belirterek, "Kurallara uymayanlara yüz binlerce lira ceza kesiliyor. Ancak bu yıl sayısı eşi benzeri görülmemiş şekilde artan özel yatlar, çoğu zaman bağlantıları sayesinde denetim dışı kalıyor" dedi.

Aylarca aynı koyda atık bırakıyorlar

Bazı özel yatların koylarda aylarca demirli kalarak deniz dibine, bitki örtüsüne ve balık popülasyonuna büyük zarar verdiğini belirten Altunkaya, "Bazı bölgelerde deniz kenarında yürürken bile ağır atık kokusu hissediliyor. Kaptanlarımız artık guletleri koylara sokacak yer bulamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

Halktan destek çağrısı

Altunkaya, kirliliğin kaynağının açıkça dile getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Tüm Bodrum halkını, koylarımızı ele geçiren bu özel yat sahiplerine karşı ses çıkarmaya davet ediyorum. Ya deniz ahlakını öğrenecekler ya da bu koylardan gidecekler. Aksi halde ticari teknelerimiz haksız yere hedef haline geliyor" diye konuştu.

Bakanlıklara çözüm önerisi

Bodrum Denizciler Derneği, diğer denizcilik paydaşlarıyla birlikte hazırladığı çözüm önerilerini Ulaştırma, Çevre ve Turizm Bakanlıklarına iletecek. Amaç, yasal boşlukları kapatarak istilacı yat türüne karşı hem deniz ekosistemini hem de ticari filosunu korumak.

Vira Haber