Çeşme-Sakız Seferinde Gemi Kazası

Bu sabah Çeşme’den Sakız Adası’na hareket eden bir yolcu gemisinin makine dairesinde arıza meydana geldi. Liman girişinde kontrolünü kaybeden gemi, rıhtımda bağlı bulunan Yunanistan bandıralı gemilere çarparak durabildi. Kaza sonrası yolcular gemide yaklaşık iki saat mahsur kaldı. Ardından, römorkörlerin yardımıyla tahliye edilen yolcular güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Öte yandan, çarpışma nedeniyle meydana gelen hasara ilişkin inceleme ve tespit çalışmaları devam ediyor.

