Bandırma Gemi Müzesi, 3 Ayda 100 Bini Aşkın Kişiyi Ağırladı

Kültür turizmine önemli katkılar sunan müzelere ilginin her geçen yıl arttığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Milli Mücadele ruhunu yaşamak ve hissetmek isteyen herkesi Gazi Şehir Samsun’umuza bekliyoruz" dedi.

Turizm zenginliği ile dikkat çeken ve çok sayıda müzeye ev sahipliği yapan Samsun’da, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi yoğun ilgi görüyor. Canik ilçesinde yer alan ve Atatürk’ün 1919’da Samsun’a geldiği süreci yansıtan Bandırma Vapuru’nun birebir replikası olan Bandırma Gemi Müzesi Mayıs-Haziran- Temmuz döneminde 102 bin 818 kişiyi ağırladı. Müze, temmuz ayında ise 55 bin 79 kişinin tercihi oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun birebir replikası olan müzede Atatürk'ün beylik tabancasından kıyafetlerine, Nutuk kitabının orijinal nüshasından çeşitli fotoğraflara birçok eser sergileniyor. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının toplantı halinin bal mumu heykellerle canlandırıldığı müze misafirleri tarihi yolculuğa çıkarıyor. Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı da müzede bulunuyor.

