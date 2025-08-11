İstanbul29 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Fethiye’de 37 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Fethiye’de 37 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Fethiye’de 37 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı bir noktada mahsur kalan 13’ü çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

A+A-

Fethiye ilçesi Dalyan Deresi mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından 24 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarılmıştır.

Vira Haber


Bu haber toplam 100 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.